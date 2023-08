Borsa: Milano azzera i rialzi con l'Europa, corrono i bond

Le Borse europee frenano a metà seduta con gli investitori che digeriscono gli indici pmi dell'Eurozona e della Gran Bretagna dai quali è emersa, oltre alla consueta debolezza della manifattura, anche l'inattesa caduta dei servizi, con la previsione di un terzo trimestre negativo per il pil europeo e tedesco in particolare.

Parigi gira in calo (-0,2%), Milano e Francoforte si appiattiscono sulla parità, mentre Londra sale dello 0,6%, con le preoccupazioni per le difficoltà in cui si dibatte l'economia che prendono la scena. Avanzano invece i titoli di Stato sulle scommesse che la Bce, alla luce dei rischi di recessione, possa concedersi una pausa a settembre anche se, rileva Hboc, l'aumento dei salari e dei prezzi nei servizi non giustificherebbe tanto l'ottimismo.

I rendimenti dei bond di Italia, Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna si riducono di non meno di dieci punti base mentre l'euro e la sterlina, scivolate a ridosso della diffusione degli indici pmi, accentuano i ribassi sul dollaro, con la moneta unica che cede lo 0,35% a 1,08 e il pound in calo dello 0,72% a 1,26.

I dati aumentano l'attesa dei mercati per i discorsi dei presidenti di Fed e Bce venerdì a Jackson Hole mentre stasera i risultati di Ndivia saranno un test importante per sostenere le valutazioni stellari delle società coinvolte nell'intelligenza artificiale. A Piazza Affari corrono Erg (+3,4%) e le utilities, con in testa Hera (+2,1%), Snam (+2%), A2A (+2%), Terna (+1,9%) ed Enel (+1,7%) mentre soffrono Unipol (-3,8%), tagliata da Kepler, Mps (-2,9%), Stm (-2,4%), Tenaris (-1,8%) e Banco Bpm (-0,9%).

Deboli gli energetici, in scia al calo del prezzo del petrolio (-1,4%), su cui pesano i timori di frenata dell'economia globale, e del gas ad Amsterdam (-11,7%), sotto tensione in attesa di conoscere l'esito delle trattative tra sindacati e datori di lavoro che potrebbero portare a uno sciopero negli impianti di liquefazione del gas in Australia.





