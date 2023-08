Le Borse europee avviano le contrattazioni in rialzo in attesa degli indici pmi su manifattura e servizi delle principali economie dell'Eurozona che verranno diffusi in mattinata. A Parigi il Cac 40 sale dello 0,35%, così come il Dax di Francoforte, mentre a Londra l'indice Ftse 100 avanza dello 0,14%.



