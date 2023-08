Si azzerano i rialzi e qualche listino gira addirittura in negativo mentre gli investitori in Europa provano a digerire i dati sulla fiducia. Solo Londra si mantiene in deciso progresso (+0,6%), Parigi gira in ribasso dello 0,08%, Francoforte dello 0,05% e Milano dello 0,07 per cento.



