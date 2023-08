Prysmian in testa alla gara da 4,5 miliardi in Germania

Prysmian, specialista nei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, è in testa alla gara da 4,5 miliardi su tre progetti in Germania. Tso Amprion, uno dei principali gestori europei di sistemi di trasmissione, ha selezionato il gruppo italiano come 'preferred bidder' (il miglior offerente, ndr) per i due sistemi di connessione della rete offshore BalWin1 e BalWin2 e per il progetto in cavo terrestre Dc34.

Ora inizieranno le negoziazioni, spiega una nota, con l'obiettivo di stipulare i contratti definitivi entro il 15 gennaio 2024. Questi tre progetti rientrano nel piano generale della Germania di installare 70 Gw di energia eolica offshore entro il 2045 e permetteranno di trasmettere l'energia generata nel Mare del Nord ai consumatori delle regioni occidentali e meridionali del paese.



