Intel: Zaia, le trattative con Italia non sono interrotte

"Dagli ultimi contatti che ho avuto con Intel non ci sono interruzioni nelle trattative. Non ci sono altri aggiornamenti, ma il dialogo con la società è confermato". Lo ha detto stamane il presidente del Veneto, Luca Zaia, confermando che non è tramontata l'ipotesi che il colosso americano possa aprire una nuova fabbrica di semiconduttori in Italia, con il sito di Vigasio (Verona) favorito.

"Per noi la trattativa resta aperta - ha aggiunto il governatore -, ma non ho mai negato che per l'area in questione ci siamo mossi anche su altri fronti. Su Vigasio abbiamo talmente la situazione in mano, che ci possiamo candidare anche per altri contest internazionali. L'obiettivo, però, è Intel", ha concluso.



