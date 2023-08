Le quotazioni del gas, in particolare il prezzo dei future sul mese di settembre, tornano sui massimi degli ultimi due mesi. Il Ttf scambiato ad Amsterdam guadagna intorno a metà seduta il 6% a 43,2 euro al Megawattora.

Il mercato è in tensione aspettando notizie sul possibile sciopero dei lavoratori delle strutture in Australia che potrebbero interrompere le forniture e pesare per il 10% di quelle globali.



