Green Arrow, operazioni in Italia e Spagna per oltre 600 Mw

Green arrow capital attraverso il fondo Green arrow infrastructure of the future ha completato una serie di operazioni in Italia e Spagna per un totale di oltre 600 Megawatt.

In Italia, si legge in una nota, in particolare al Centro e al Sud il fondo Gaif ha ottenuto il diritto di esclusiva su una pipeline di 600 MWp per progetti in stato avanzato di sviluppo, completando l'acquisizione dell'80% di un portafoglio di impianti eolici onshore/offshore, che si aggiungono ad altri 55 MWp onshore, in parte già operativi e in parte "ready to build", presenti sul territorio e già nel portafoglio del fondo.

In Spagna invece il fondo Gaif ha completato l'acquisizione di tre impianti fotovoltaici ready to build nell'area di Siviglia e con una capacità complessiva di 135 MWp, che si aggiungono agli altri 120 MWp nella Comunità di Navarra.

Gli impianti acquisiti, conclude la nota, produrranno complessivamente ogni anno energia pulita capace di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 800mila famiglie, con una compensazione di emissioni di Co2 in atmosfera pari a oltre un milione di tonnellate annue. Il fondo Gaif ha raggiunto circa il 75% della raccolta target che è pari a 500 milioni di euro.





