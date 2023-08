Fitto, 'il Pnrr è un'occasione ma sono 150 miliardi a debito'

"Il Pnrr penso sia un'opportunità per l'Italia, è un'occasione su cui lavorare in modo serio", ma "ricordo che complessivamente parliamo di oltre 150 miliardi di euro che sono a debito, che prendiamo a debito.

Pertanto dobbiamo avere un supplemento di attenzione, perché sono risorse che impegnano le future generazioni". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, agli 'Incontri del Principe' di Viareggio (Lucca) intervistato da Stefano Zurlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA