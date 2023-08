Auto più vecchie del 28% in 7 anni, più caro assicurarle

E' aumentata del 28% in 7 anni l'età media del parco auto italiano, con sensibili incrementi di prezzo per le polizze assicurative. E' quanto emerge da un'indagine del comparatore di prezzi Facile.it su un campione di oltre 2,5 milioni di preventivi raccolti tra il 2016 e il 2023. Nei primi 6 mesi dell'anno - rivela Facile.it - l'età media delle auto italiane è risultata essere pari a 11 anni e 7 mesi: il 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, il 16% in più sul 2021 e il 28% rispetto al primo semestre del 2016.

Vetture che "di anno in anno diventano sempre più vecchie e, inevitabilmente, meno sicure e più dispendiose dal punto di vista dei consumi".

Ma non solo. Secondo Facile.it infatti c'è una relazione tra costo della polizza Rc auto e l'anzianità della vettura. A parità di condizioni, un veicolo con un'età media di 10 anni paga circa 201 euro, che salgono a 251 euro se gli anni sono 11 e raggiunge i 306 euro se ha 14 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA