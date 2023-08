Urso, 'non faremo altre misure sugli extraprofitti'

Il governo non intende introdurre altre misure sugli extraprofitti come quella sulle banche. "Non abbiamo intenzione di fare altro: non ci sono altri settori in cui ci sia una così evidente divaricazione", ha ribadito il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Meeting di Cl.

Quella sugli extraprofitti delle banche "è una misura giusta, - ha aggiunto Urso - non è una misura di destra o sinistra ma equa. C'è il confronto in Parlamento, tutto si può migliorare".

Parlando della prossima mavovra ha inoltre spiegato: "Bisogna rendere strutturali i due tagli al cuneo fiscale che abbiamo realizzato con la scorsa manovra e con il dl Lavoro: per questo servono le risorse in finanziaria. Semmai incrementarli fino a cinque punti di taglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA