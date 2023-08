Il gas prosegue in rialzo ma sotto i massimi a 38,45 euro al MWh

Prosegue la corsa del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam anche se sotto ai massimi segnati in apertura. I contratti future sul mese di settembre guadagnano il 5,6% a 38,45 euro al MWh.

Un rialzo dovuto ai timori di scioperi negli impianti di liquefazione del metano in Australia, in grado di fermare fino al 10% delle transazioni mondiali via nave. In particolare è atteso per mercoledì 23 agosto un incontro tra SWoodside Energy e i sindacati per scongiurare lo sciopero annunciato dai lavoratori, che potrebbe scattare immediatamente in assenza di un accordo.

In agitazione anche i lavoratori degli impianti di liquefazione del gas di Chevron.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA