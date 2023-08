Ferraris, 'l'obiettivo triplicare il fatturato internazionale'

L'obiettivo di Fs è "triplicare il suo fatturato internazionale passando nei dieci anni del piano industriale dai circa 1,8 miliardi di euro attuali a oltre 5". Lo ha dichiarato al Financial Times l'ad di Fs Luigi Ferraris spiegando come il gruppo punti "anche al mercato internazionale e ad accrescere la propria presenza in Europa valorizzando le opportunità offerte dall'apertura e dalla liberalizzazione del mercato ferroviario europeo". Tra le nuove rotte, come sottolineato nel focus del Financial Times, ci potrebbe essere anche la Bruxelles-Amsterdam.

Tra i principali obiettivi del piano industriale al 2023 di Fs "c'è la messa a terra di 200 miliardi di investimenti, 180 dei quali per potenziare e ammodernare le infrastrutture ferroviarie e stradali del Pese", ha aggiunto Ferraris. Il Pnrr, ha ricordato, affida alle società di Ferrovie dello Stato circa 25 miliardi di euro e individua in Rete ferroviaria italiana la sua principale stazione appaltante. Al di là del Pnrr tra gli obiettivi del gruppo c'è l'aumento della "capacità di trasporto della rete ferroviaria di almeno il 20%".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA