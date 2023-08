Le Borse cinesi cedono terreno in avvio di seduta in scia ai timori sulla tenuta dell'economia del Dragone, alle prese con le turbolenze immobiliari e finanziarie: l'indice Composite di Shanghai e di Shenzhen segnano in apertura un calo dello 0,19% ciascuno, scivolando, rispettivamente, a 3.125,99 e a 1.946,46 punti.



