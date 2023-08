Borsa: Milano corre (+1,6%), balzo di Saipem e Bper, giù Iveco

Accelera ulteriormente Piazza Affari (Ftse Mib +1,6% a 28.209 punti) al traguardo di metà seduta, con i future Usa positivi. In crescita di 5,1 punti al 4,36% il rendimento dei Btp, stabile a 168,8 punti il differenziale con i Bund tedeschi, il cui rendimento cresce di 5,3 punti al 2,67%.

Balzo di Saipem (+5%), favorita dalle stime degli analisti di Morgan Stanley sul settore dell'ingegneria energetica. Seguono Bper (+3,65%), Mps (+2,96%), Unicredit (+2,28%), Fineco (+1,9%), Intesa (+1,85%) e Banco Bpm (+1,72%). Acquisti su Ferrari (+2,83%) e Stellantis (+2,41%), in controtendenza invece Iveco (-0,25%), unico titolo del paniere principale in negativo, Rimbalza il lusso con Moncler (+2,43%) e Ferragamo (+1,3%), penalizzate venerdì scorso dalla Cina, positive Snam (+1,81%), Eni ed Enel (+1,4% entrambe), con il balzo del greggio (Wti +1,4% a 82,37 dollari al barile) e del gas (+6,4% a 38,74 euro al MWh). In rialzo Prysmian (+1,45%), Tenaris (+1,24%), Cnh (+1,2%) e Tim (+0,1,1%), in attesa di novità sul fronte della rete fissa. Bene anche Terna (+0,89%) e Italgas (+0,79%).





