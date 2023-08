La Borsa di Milano arretra sul finale ma riesce a chiudere in rialzo dello 0,8% con Saipem (+4,9%) sugli scudi per tutta la seduta. In luce anche Bper (+2,87%) mentre tra i titoli finiti in rosso con Iveco in ribasso dell'1,8% e Nexi dell'1,1 per cento.



