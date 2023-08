Prosegue in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa dopo l'avvio di Wall Street. Milano scende dai massimi di seduta e guadagna lo 0,9% con un listino dominato da Saipem (+4,6%). Londra poco variata (+0,06%) ma positiva, Parigi sale dello 0,66%, Francoforte dello 0,35 per cento.



