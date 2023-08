Borsa: Asia in ordine sparso dopo i tassi in Cina, Tokyo +0,37%

Si muovono in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico dopo la decisione della Banca Popolare Cinese di abbassare il tasso 'prime rate' a 10 anni di 10 punti base al 3,45%, lasciando invariato quello a 5 anni. Tokyo ha guadagnato lo 0,37%,Taiwan è rimasta invariata, Seul è cresciuta dello 0,17% e Sidney ha ceduto lo 0,46%. Ancora aperte Hong Kong (-1,8%), Shanghai (-0,79%), Mumbai (+0,4%) e Singapore (-0,68%).

Positivi i future sull'Europa, ad eccezione di Londra, negativi invece quelli sui listini Usa. In calo oltre le stime (-6% annuo) i prezzi alla produzione in Germania a 3 giorni dall'avvio del simposio della Fed di Jackson Hole. Salgono il greggio (Wti +0,86% a 81,95 dollari al barile) e il gas (+10,7% a 40,31 euro al MWh), scendono invece l'oro (-0,31% a 1.888,22 dollari l'oncia) e l'acciaio (-1,21% a 3.672 dollari la tonnellata). In rialzo l'euro a 1,08 dollari, mentre il biglietto verde sale a 145,5 yen ed è invariato a 0,78 sterline.

In rialzo il rublo a 93,75 sul dollaro e a 102 sull'euro.

A Tokyo tiene Toyota (+0,32%) e sale il produttore di semiconduttori Tokyo Electron (+0,9%). Segno meno per il bancario Sumitomo Mitsui (-0,51%), fiacca Mitsubishi Ufj (-0,09%), positiva Nomura (+0,41%). Sprint di Evergrande (+3,33%) sulla piazza di Hong Kong.



