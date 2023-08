Cina: immobili pignorati e venduti all'asta, balzo del 20%

Il numero di immobili pignorati messi all'asta in Cina è salito di quasi il 20% annuo nella prima metà del 2023, in scia al deterioramento dell'economia nella fase post-Covid e alle crescenti difficoltà per i proprietari sui rimborsi delle rate dei mutui.

Sono circa 304.000 le proprietà, tra cui un numero crescente di 179.000 case, vendute in sei mesi, secondo i dati della China Index Academy, istituto di ricerca specializzato nel settore immobiliare. Il trend è segnato soprattutto dalle inadempienze sui mutui, secondo Wang Yuchen, direttore dello studio legale Jin Su con sede a Pechino, secondo il sito di news statale Yicai.



