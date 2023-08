I rendimenti dei titoli di Stato concludono la seduta in netto calo, con i timori per l'andamento della crescita e dell'inflazione.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 169 punti, rispetto ai 170 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende di 9,7 punti base al 4,32%. In flessione anche il tasso del Bund tedesco al 2,61% (-8,9 punti). Giù il decennale spagnolo al 3,66% (-8 punti base) e quello greco al 3,9% (-5 punti).



