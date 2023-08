Frenano gli investimenti stranieri in Cina, -4% nei primi 7 mesi

Gli investimenti stranieri diretti (Fdi) in Cina si sono attestati nei primi sette mesi del 2023 a 766,71 miliardi di yuan, registrando un calo annuo del 4%, in ulteriore deterioramento sul -2,7% del primo semestre. Secondo quanto riferito dal ministero del Commercio, il dato di gennaio-luglio espresso in dollari si è attestato a 106,48 miliardi. Le industrie high-tech hanno avuto flussi in rialzo del 3,8%, di cui il 25,3% destinato al manifatturiero tecnologico. Tra le fonti di origine, continua il boom di investimenti dalla Francia (+213,7%), ma anche da Regno Unito (+159,9%), Canada (+113,3%) e Svizzera (+61,2%).



