Borsa: Milano riduce il calo (-0,6%), ai minimi da inizio luglio

Riduce il calo Piazza Affari al traguardo di metà seduta (Ftse Mib -0,62% a 27.706 punti) scendendo comune ai livelli più bassi dallo scorso 6 luglio a 27.506 punti. Si restringe a 169,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 11,7 punti al 4,29% e quello tedesco di 10,5 punti al 2,59%.

Sotto pressione Mps (-2,95%), mentre Fineco lascia sul campo l'1,58%Mediolnum l'1,47% e Unicredit l'1,24% sull'onda lunga del decreto omnibus sugli extraprofitti, che potrebbe essere criticato dalla Bce in una lettera indirizzata al governo. In calo anche Intesa (-1,05%) e Banco Bpm (-0,96%), mentre appare più cauta Poste (-0,6%).

Le prese di beneficio colpiscono Saipem (-2,69%) dopo gli ultimi rialzi, mentre Stellantis (-1,61%) e Ferrari (-1,02%) si muovono in linea con le rivali europee dopo le difficoltà della Cina, che colpiscono anche il lusso di Cucinelli (-2,24%) e, parzialmente, di Moncler (-0,7%). Poco mossa invece Tim (-0,2%) in attesa di novità sul fronte della rete dopo l'accordo tra Kkr e il Mef per un ingresso di quest'ultimo fino al 20% di Netco.

Pochi i rialzi, limitati a Hera (+0,62%), Enel (+0,59%), Diasorin (+0,54%) e Terna (+0,42%)-.Invariate Terna e Snam, fiacca invece Eni (-0,36%) con il greggio poco mosso (Wti -0,05% a 80,36 dollari al barile).



