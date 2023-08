Borsa: Milano debole (-0,46%), pesano Mps, Iveco e Saipem

Appare debole Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,46% a 27.749 punti.

Tra i titoli più colpiti dalle vendite Mps (-1,77%), Nexi (-1,6%), Iveco (-1,5%) e Saipem (-1,43%), oggetto di prese di beneficio dopo i recenti rialzi. Deboli anche Bper (-1,27%), Fineco (-0,99%), Unicredit (-0,96%), Mediolanum -0,95%), Intesa (-0,87%) e Banco Bpm (-0,78%), cauta invece Poste (-0,34%).

Pochi i rialzi, limitati a Leonardo (+0,78%), Diasorin (+0,63%), Eni (+0,5%), favorita dal greggio (Wti +0,57% a 80,85 dollari al barile) e Campari (+0,21%). In calo a 171 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 8,1 punti al 4,325% e quello tedesco di 9,3 punti al 2,61%.



