Borsa: Milano chiude in calo con le banche, scivola Mps

La Borsa di Milano (-0,42%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre si attende la lettera della Bce sulla tassa degli extraprofitti. Nel listino principale scivolano Mps (-3,99%) e Saipem (-2,4%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 169 punti, con il rendimento in flessione di 9,7 punti base al 4,31%.

Tra gli istituti di credito archiviano la seduta in rosso anche Banca Generali (-1,3%), Fineco (-1,2%), Unicredit (-0,9%), Banco Bpm (-0,6%) e Intesa (-0,3%). In controtendenza Bper che conclude le contrattazioni poco sopra la parità (+0,04%).

Vendite sul comparto dell'auto con Cnh (-1,3%), Stellantis e Iveco (-0,7%).

Giornata difficile anche Amplifon (-1,8%) e Ferrari (-1,6%).

Debole Tim (-0,1%), mentre si attendono sviluppi sulla rete dopo l'accordo tra Mef e il fondo statunitense Kkr. In ordine sparso l'energia dove Eni guadagna lo 0,4% e Tenaris cede lo 0,1%. Bene le utility con il prezzo del gas in calo con il livello degli stoccaggi europei al 90%. Acquisti per Hera che registra un rialzo dell'1,2%. In luce anche Enel (+0,7%), A2a e Snam (+0,3%).

Tra i titoli a minor capitalizzazione in deciso calo Tod's (-2,6%) mentre volano Bioera (+10%) e Giglio (+9%).



