Borsa: l'Europa peggiora dopo Wall Street, Milano -1%

Le Borse europee peggiorano dopo l'avvio di Wall Street. Sotto i riflettori i timori per l'andamento dell'economia cinese e l'incertezza sulla crescita economica globale. Tutti elementi che stanno spingendo anche ad un calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0864 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,2%. In rosso Londra e Parigi (-1,2%), Francorforte (-1,3%), Milano (-1%) e Madrid (-0,7%). I listini sono appesantiti dal comparto immobiliare (-2%), dopo le vicende in Cina di Country Garden. Male anche le auto (-1,7%) e il settore industriale (-1,2%).

Vendite sulle banche (-1,2%) e sulle assicurazioni (-1,1%), con la Bce pronta a inviare una lettera al governo italiano con la quale esprime la propria posizione sul tema della tassa sugli extraprofitti degli istituti di credito. Male anche l'energia (-1,1%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,9% a 81,1 dollari al barile e il Brent sale a 84,5 dollari (+0,5%). Poco mosse le utility (-0,04%), con il gas che scende a 36,3 euro al megawattora (-1,4%).

A Piazza Affari amplia il calo Mps (+4%). Scivola anche Saipem (-2,9%). Tra le banche sono in flessione Unicredit (-1,5%), Intesa (-1,1%) Bper e Banco Bpm (-0,8%). In controtendenza Hera (+0,4%), Diasorin e Terna (+0,3%), Enel (+0,2%).



