Borsa Hong Kong chiude a -2,05% con le tensioni sull'immobiliare

La Borsa di Hong Kong continua a bruciare capitalizzazione in scia alle ultime turbolenze del settore immobiliare della Cina coi primi contagi estesi al comparto finanziario, alimentando le incertezze sulla tenuta della già debole economia: l'indice Hang Seng cede il 2,05%, a 17.950,85 punti.

In aggiunta ai rischi di default dello sviluppatore Country Garden e alle insolvenze del trust Zhongzhi Enterprise Group, Evergrande ha depositato negli Usa la richiesta di bancarotta protetta (ex capitolo15) su oneri offshore per 31,7 miliardi di dollari tra bond, garanzie e obblighi di riacquisto, parte del monte debiti di oltre 300 miliardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA