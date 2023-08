Borsa: Europa in rosso, timori su Cina e tassi, Milano -0,7%

Borse europee deboli insieme ai future Usa dopo l'inflazione giapponese oltre le stime, il passo indietro delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna e i timori sull'economia e sul settore immobiliare cinese.

Gli occhi degli investitori guardano alla prossima settimana, nel corso della quale si terrà il tradizionale summit della Fed a Jackson Hole. In arrivo l'inflazione dell'Eurozona. Parigi cede lo 0,9%, Francoforte lo 0,8%, Milano e Londra lo 0,72%, e Madrid lo 0,68%. In calo anche i rendimenti dei titoli di stato in Germania (-9 punti al 2,61%), Italia (-8,5 punti al 4,32%) e Francia (-8,7 punti al 3,15%), mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si mantiene stabile a cavallo dei 171 punti base.

Stabile il greggio a 80,41 dollari al barile, in rialzo invece il gas naturale (+2,28% 37,67 euro al MWh), mentre scende l'oro (-0,28% a 1892,63 dollari l'oncia). Sul fronte valutario il dollaro è stabile a 0,91 euro, mentre la sterlina scende a 1,27 dollari e il rublo sale a 93,1 sul dollaro e 101,3 sull'euro.

Soffre il comparo del lusso per l'esposizione sul mercato cinese. Richemont cede il 2,17%, Kering l'1,68%, Lvmh l'1,5% e Moncler lo 0,96%. In calo i costruttori di auto Volvo (-1,57%), Mercedes (-1,3%), Stellantis (-1,02%) e Renault (-0,94%). In campo bancario le vendite si concentrano su Mps (-2,18%), Hsbc (-1,23%), Bnp (-1,1%), Fineco (-0,95%), Intesa (-0,91%), Banco Bpm e Unicredit (-0,94% entrambe). Pochi i rialzi, limitati ai produttori di semiconduttori Be (+0,95%), Asml (+0,81%) e Asm (+0,64%). In ordine sparso i petroliferi Bp (-0,53%), Shell (-0,43%), TotalEnergies (-0,42%) ed Eni (+0,24%).



