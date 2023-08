Altroconsumo, '103mila firme contro le accise sulla benzina'

Sono già oltre 103 mila i cittadini italiani che hanno sottoscritto la petizione online di Altroconsumo per chiedere al governo di ripristinare lo sconto sulle accise e azzerare l'Iva sui carburanti, allo scopo di neutralizzare i rincari "inaccettabili" su benzina e diesel. "Il governo ha adottato misure blande, i cartelli con i prezzi medi, che, come prevedibile, si sono rilevate del tutto inefficaci.

Fino all'inizio di quest'anno era in vigore lo sconto sulle accise, una misura straordinaria che, pur non essendo incisiva come l'azzeramento dell'Iva, un po' di respiro agli automobilisti lo aveva dato".

Il Codacons intanto annuncia di aver presentato denuncia alle Procure. L'associazione contesta all'esecutivo "la passata irresponsabile diffusione di promesse vuote e infondate, che hanno generato legittime aspettative da parte dei cittadini ora frustrate".

"Giorgia Meloni - sottolinea il Codacons - deve spiegare agli italiani perché le accise andavano tagliate solo in campagna elettorale e poi, una volta in carica, non è stato rinnovato neanche lo sconto precedente".





