Per i fuori sede una stanza a Milano è ancora la più cara

A Milano frenano i rincari sugli alloggi, anche se il capoluogo lombardo resta ancora la città più cara per i fuori sede che devono sborsare in media 626 euro per una stanza singola. Un aumento dell'1% rispetto all'anno scorso, a differenza invece di Bologna, che supera Roma in seconda posizione con una media di 482 euro a stanza, +8% rispetto a 12 mesi fa.

A delineare il quadro è uno studio di Immobiliare.it che evidenzia come in un anno gli aumenti, nelle varie città, abbiano seguito trend diversi ma, nel complesso, siano stati comunque frenati da un cospicuo incremento dell'offerta di alloggi: +34% la media italiana.

Nella classifica delle città più care in terza posizione si trova Roma con 463 euro per stanza singola e una variazione nulla rispetto al 2022. In quarta posizione c'è invece Firenze con i suoi 435 euro (-4%), quasi appaiate Modena e Bergamo, con 412 e 411 euro (+12 e +13%), seguono Padova con 404 euro (-12%) e Verona con 401 euro (+8%). Chiudono la top ten Venezia con 396 euro (+10%) e Brescia con 385 euro (+18%).

Sul podio dei rincari invece si trovano Bari, (+29% e una media di 356 euro per stanza), Brescia (+18%, 385 euro), Palermo (+18%, 272 euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA