Borsa: Milano negativa con Nexi, tengono Eni e Generali

Piazza Affari nei primi scambi conferma la partenza in calo: l'indice Ftse Mib in un clima molto volatile ha toccato un ribasso dell'1% per poi migliorare leggermente, con i mercati europei deboli dopo i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve e i dati economici cinesi che restano preoccupanti.

Tra i titoli principali, Nexi è il più pesante e cede il 2,6%, con Prysmian, Iveco e Interpump che scendono di due punti percentuali. In calo dell'1,5% Mps dopo una partenza positiva, generalmente deboli le banche. Tim perde lo 0,8% a 0,28 euro, mentre Eni e Generali provano a tenere con cali dello 0,2%.

Qualche tensione sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp decennale che tocca il 4,4%.



