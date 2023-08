La produzione industriale sale 0,5% nell'eurozona a giugno

A giugno 2023 la produzione industriale è aumentata dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'Ue, dopo il valore invariato di maggio. Lo rileva Eurostat.

Il valore è in crescita dello 0,5% anche in Italia, dopo l'aumento dell'1,7% segnato a maggio.

Tra gli Stati per i quali sono disponibili i dati, aumenti più elevati in Irlanda (+13,1%), Danimarca (+6,3%) e Lituania (+3,2%). Cali maggiori sono state osservate in Svezia (-5,3%), Finlandia e Malta (entrambe -3,3%) e Belgio (-3%).



