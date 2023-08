Il gas vola a 42 euro, timori di scioperi in Australia

Corre in avvio di seduta il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf avanzano dell'8,2% a 42 euro, dopo aver toccato un rialzo massimo del 9,9%. Ad alimentare il nervosismo sono i rischi di sciopero in tre impianti di liquefazione del gas naturale in Australia, dopo che le trattative tra rappresentanti dei lavoratori e proprietà degli impianti non è ancora arrivata ad un accordo. Un eventuale sciopero metterebbe a rischio il 10% della fornitura globale di gnl e costringerebbe l'Europa a contendersi con i clienti dell'Australia i cargo asiatici di gas liquefatto.



