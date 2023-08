Borsa: Milano recupera (-0,5%) con Mps, male Cnh e Diasorin

Piazza Affari inizia le contrattazioni con il segno rosso. L'indice Ftse Mib, partito in ribasso dell'1,3%, cede ora lo 0,49%, scontando anche la chiusura ferragostana del listino milanese, al riparo dalle vendite che hanno colpito ieri le altre Borse mondiali. Guidano i ribassi Cnh (-2,5%), Diasorin (-2%) e Saipem (-2%), davanti a Poste (-1,2%), Stellantis (-1%) e Terna (-1%). In ordine sparso le banche con Intesa (-0,8%) e Unicredit (-0,6%) in calo e un nuovo scatto di Mps (+3,4%), maglia rosa del listino, seguita da Bper (+1%). Poco mossa Tim (-0,04%), bene Amplifon (+0,9%), il Banco (+0,5%) e Ferrari (+0,4%).



