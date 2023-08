Borsa Europa apre fiacca, timori su Cina e Fed, Milano -1,32%

Avvio di seduta fiacco per le Borse europee, che scontano i timori legati allo stress sul mercato finanziario cinese, dove sono a rischio default Country Garden e Zhongrong International Trust, e quelli su un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed, alimentati dal buon dato sulle vendite al dettaglio negli Usa.

In attesa del pil del secondo trimestre dell'Eurozona, che verrà pubblicato a metà mattinata, Francoforte cede lo 0,19%, Londra lo 0,24% e Parigi lo 0,29%.

Avvio in calo anche per Piazza Affari, chiusa ieri in una giornata negativa per tutte le Borse mondiali. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dell'1,32% a 28.061 punti.



