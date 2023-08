Borsa: Asia pesante con i timori sulla Cina e sulla Fed

Scivolano le Borse asiatiche in scia alle preoccupazioni per un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed e per la tenuta dell'economia cinese, alle prese con i problemi del settore immobiliare.

Tokyo ha perso l'1,5%, Seul l'1,8%, Sydney l'1,5% mentre Hong Kong arretra dell'1,6%, Shanghai dello 0,8% e Shenzhen dello 0,9%. Negativi anche i future sulle Borse europee, da cui oggi arriverà la prima lettura del pil dell'Eurozona, mentre sono poco mossi quelli su Wall Street, che attende in serata di leggere le minute della riunione della Fed.

I cali nell'area dell'Asia-Pacifico seguono quelli di Wall Street, ieri nervosa dopo che le vendite al dettaglio a luglio hanno battuto le attese del mercato lasciando spazio per un nuovo possibile rialzo dei tassi di interesse a settembre. Non conforta neppure il dato sull'inflazione Uk, che a luglio ha frenato meno delle attese del mercato.

In Cina intanto i prezzi delle vendite di nuove case sono scesi a luglio per il secondo mese consecutivo, accumulando nubi sul settore immobiliare, dove il colosso Country Garden rischia il default. Le turbolenze del più grande sviluppatore privato cinese rischiano di innescare un circolo vizioso di stress finanziario sui fondi comuni di investimento immobiliare, come dimostra il fiorire di mancati pagamenti da parte dei prodotti di investimento di Zhongrong International Trust.



