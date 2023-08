Borsa: l'Europa risale con le banche e le Tlc

Le Borse europee ritrovano la strada dei rialzi, dopo un avvio fiacco in scia con i listini asiatici. Nel Vecchio continente, con un clima da metà agosto, torna l'umore positivo. Gli investitori attendono la ripresa autunnale per trovare spunti sulle prossime mosse delle banche centrali. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0955 sul dollaro.

La moneta unica si mostra forte anche sul rublo, superando quota 110 per la prima volta dal 23 marzo 2022.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Si muovono in terreno positivo Francoforte (+0,4%), Madrid e Parigi (+0,2%) mentre è poco mossa Londra (-0,06%). I principali listini sono sostenuti dalle Tlc e dai tecnologici (+0,3%). Bene anche le banche (+0,3%) e le assicurazioni (+0,2%), dopo le tensioni per la tassa sugli extraprofitti in Italia.

Poco mosse le utility (-0,03%), con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 3,1% a 36,4 euro al megawattora. In calo il comparto azionario dell'energia (-0,5%), con il petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,3% a 82,86 dollari al barile e il Brent si attesta a 86,45 dollari (-0,4%).

Stabili i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 161 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,23 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA