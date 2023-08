Borsa: l'Asia chiude in calo, pesano i timori per la Cina

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in netto calo. I mercati sono appesantiti dal clima negativo sull'andamento dell'economica cinese mentre si innescano nuove turbolenze nel settore immobiliare a causa delle difficoltà finanziarie di Country Garden Holding.

Archivia la seduta in negativo Tokyo (-1,27%). Sul fronte dei cambi lo yen continua a svalutarsi sul dollaro, a 144,80, e a 158,34 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso scivola Hong Kong (-2,14%), dove Country Garden cede il 16,3%. Male anche Shanghai (-0,33%), Shenzhen, Seul (-0,79%) e Mumbai (-0,30%).

Giornata scarna di dati macroeconomici con il solo indice dei prezzi all'ingrosso della Germania.



