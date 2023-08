Borsa: Milano in calo con le banche, in luce Tim

La Borsa di Milano (-0,6%) prosegue in calo, appesantita dalle banche mentre si vanno delineando i dettagli della tassa sugli extraprofitti. A Piazza Affari in luce Tim (+1,3%), dopo il memorandum tra il Mef e il fondo statunitense Kkr sulla Rete, e Saipem (+2,9%), dopo l'acquisizione di nuovi contratti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 161 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,19%.

In fondo al listino principale Stellantis (-2,1%). Male anche Unipol (-1,3%), dopo i conti del semestre. Tra gli istituti di credito sono in flessione Mps (-1,2%), Mediolanum e Unicredit (-0,9%), Banco Bpm e Intesa (-0,6%), Fineco e Bper (-0,3%).

Seduta in calo anche per la farmaceutica con Diasorin che cede l'1,7% e Recordati (-0,2%). Acquisti invece per Moncler (+0,4%), Erg (+0,3%) e Terna (+0,2%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA