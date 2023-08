Le Borse europee aprono in calo mentre si cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi d'interesse. Gli investitori valutano l'ipotesi di un approccio meno aggressivo sulla politica monetaria per evitare effetti negativi sull'andamento della crescita economica.

Avvio in flessione per Parigi (-0,57%), Londra (-0,56%) e Francoforte (-0,43%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA