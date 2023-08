Borsa: l'Asia chiude in calo, si guarda all'economia cinese

Le Borse europee, orfane di Tokyo chiusa per la giornata della montagna, archiviano la seduta in calo mentre i future di Wall Street e quelli europei sono contrastati. L'attenzione degli investitori si concentra sull'andamento della crescita economica, con segnali di rallentamento che arrivano dalla Cina. Tiene banco anche il tema del rialzo dei tassi, in attesa delle prossime decisioni in autunno delle banche centrali.

A contrattazioni ancora in corso sono in netta flessione i listini cinesi con Shanghai (-1,4%), Shenzhen (+1,3%). Male anche Hong Kong (-0,7%), Seul e Mumbai (-0,4%).

Sul fronte macroeconomico, dopo il Pil e la produzione industriale del Regno Unito, sono in arrivo l'inflazione di Francia e Spagna e la bilancia commerciale dell'Italia. Dagli Stati Uniti previsti i prezzi alla produzione e la fiducia dei consumatori.



