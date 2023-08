Dopo gli acquisti di ieri, prosegue la corsa di Tim in Borsa: in attesa di novità sulla rete, il titolo in avvio di seduta sale del 4% a 0,28 euro.

Consistenti gli scambi: in meno di un'ora di contrattazioni sono passate di mano 90 milioni di azioni del gruppo Tlc, contro il già elevato livello di ieri di 220 milioni di titoli scambiati in tutta la giornata.



