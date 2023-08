Borsa: l'Europa attende l'inflazione dagli Usa, Londra incerta

I mercati azionari del Vecchio continente proseguono la loro seduta generalmente in territorio positivo, in attesa del dato del primissimo pomeriggio dell'inflaziona statunitense sul quale la Federal reserve potrà decidere le prossime mosse in politica monetaria.

La Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,8%, con Milano in crescita dello 0,7% e Francoforte dello 0,4%. Incerta Londra che oscilla attorno alla parità. Al di fuori dei listini principali, Mosca sale di circa un punto percentuale con il gas che rimonta il 4% a 38 euro al Megawattora. Debole invece il rublo che scambia a 107 per avere un euro, sempre sui minimi dallo scoppio della guerra in Ucraina.

Con il mercato dei titoli di Stato piuttosto calmo e lo spread Italia Germania attorno a quota 163, in Piazza Affari spicca ancora il titolo Tim che, in attesa di novità sula rete, cresce del 4% con un massimo di seduta a 0,286 euro.

Bene anche Moncler in aumento di due punti percentuali, con il settore del credito positivo (Banco Bpm +1,9%). In calo di un punto percentuale Diasorin e Interpump. A Zurigo in crescita del 2% Zurich dopo i conti.



