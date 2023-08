Borsa: Europa in allungo, Wall Street positiva, Milano +1%

Allungano il passo le principali borse europee sula scia del rialzo dei listini Usa. E' salita ma meno delle stime l'inflazione americana, mentre hanno superato le attese le nuove richieste settimanali di sussidi americani.

La migliore è Parigi (+1,45%), seguita da Madrid (+1,4%), Milano (+1%) e Londra (+0,13%). Stabile a 163 punti il differenziale tra btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in calo di 1,3 punti al 4,12% e quello tedesco in aumento di 1,1 punti al 2,5%. Debole il dollaro a 0,9 euro e 0,78 sterline, in calo anche il greggio (Wti -0,83% a 83,7 dollari al barile).

Rimbalza il comparto del lusso, da Moncler (+3,4%) a Burberry (+3,14%), Lvmh (+2,84%) ed Hermes (+2,8%). Contrastati i petroliferi Bp (-0,46%), Shell (-0,32%), Eni (+0,4%) e TotalEnergies (+1,37%). Bene anche Saipem (+0,65%), all'indomani della nuova commessa in Libia da 1 miliardo di dollari.

Proseguono i rialzi per le banche scattati ieri dopo il tracollo di martedì a seguito della tassa sugli extraprofitti. Banco Bpm guadagna il 2,87%, Intesa l'1,96%, Mps l'1,26% e Unicredit lo 0,95%. L'indice di settore in Piazza Affari guadagna l'1,23%, con 1,61 miliardi di capitalizzazione recuperati. Più modesto il rialzo dell'indice nel resto d'Europa (+0,72%) dove guadagnano posizioni Bbva (+2,55%), Santander (+2,21%), Bnp (+2,05%) e Sabadell (+1,35%). In campo telefonico si evidenzia Tim (+3,31%), in vista di un possibile ingresso del Tesoro in NetCo, affiancato da F2i, in caso di acquisizione della rete da parte del fondo Usa Kkr.



