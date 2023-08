Borsa: Asia incerta in attesa dell'inflazione degli Stati Uniti

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa, in attesa nel pomeriggio del dato sull'inflazione statunitense, osservata con grande attenzione dalla Fed per le decisioni in materia di politica monetaria.

La Borsa di Tokyo sta chiudendo in rialzo dello 0,8% nell'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong scende dello 0,4% e i listini cinesi viaggiano attorno alla parità con tendenza marginalmente negativa. In calo dello 0,2% Seul e in speculare rialzo dello 0,2% Sidney.

In leggero rialzo i futures sull'avvio dei listini europei.





