Agricola Moderna, 10 milioni da Intesa a nuovo stabilimento

Agricola Moderna, la startup che a Milano si dedica alla coltivazione verticale, ha ricevuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 10 milioni con la garanzia 'green' di Sace. Servirà, spiega una nota, all'implementazione tecnologica di un secondo impianto, dopo quello aperto a Melzo nel 2019, in costruzione ad Agnadello (CR), operativo a partire da settembre del 2024.

Il nuovo stabilimento racchiuderà l'intera filiera produttiva su un'area di circa 9mila metri quadri di cui 2mila destinati alla coltivazione per una superficie totale di coltivazione, su più livelli, di 11mila metriquadri. La produzione sarà di oltre 900 tonnellate all'anno. Sarà alimentato al 100% da fonti rinnovabili e automatizzato, tutto sarà realizzato all'interno dello stabilimento: dalla semina al confezionamento dei prodotti. "Avrà migliaia di sensori e sarà gestito attraverso sistemi di AI a cui abbiamo lavorato in questi anni. Il nostro obiettivo è quello di perfezionare i processi ed eliminare gli sprechi e la chimica dannosa all'ambiente e all'uomo. Mentre in un sistema agro-alimentare tradizionale, circa 1/3 delle risorse alimentari sono sprecate noi risparmieremo circa il 95% di acqua e di terreno e renderemo il processo sempre più circolare: l'acqua evaporata dalle piante, ad esempio, non verrà sprecata ma analizzata, reintegrata dei sali minerali e reintrodotta nel sistema" spiega Benjamin Franchetti co-founder di Agricola Moderna. "La fattoria di Agnadello è un nuovo punto di partenza per distribuire i nostri prodotti in tutta Italia. In futuro vogliamo aprirci anche ai mercati internazionali con nuovi impianti oltre che in Italia anche in Europa" aggiunge Pierluigi Giuliani co-founder di Agricola Moderna.



