Urso, tavoli crisi ridotti a 34, presto soluzione su Termini

"I tanti tavoli di crisi che abbiamo ereditato si sono ridotti a 34. Abbiamo portato a soluzione alcuni casi emblematici del passato, alcuni erano in crisi da oltre 10 anni". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, citando Isab di Priolo, Condotte e Whirlpool Napoli.

"Siamo fiduciosi che a fine anno venga assegnato il bando per Termini Imerese e quindi torni l'attività produttiva", anticipa.

Urso definisce poi Wartsila e Speedline casi "in via di soluzione" e dice che per "Piaggio aerospace è stato indetto il terzo bando di gara, vi hanno partecipato 18 imprese multinazionali e 13 sono state ammesse alla due-diligence".

Quanto alle misure sul caro voli Urso ha spiegato di aver incontrato stamattina "il ceo di Ryanair che mi ha illustrato i piani di sviluppo significativi nel Paese e le problematiche che affronta. Sono disponibile a incontrare anche le altre compagnie per capire se il provvedimento può essere migliorato in conversione parlamentare".



