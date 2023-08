Ryanair, decreto sui voli è ridicolo e illegale. Cancellarlo

"Ridicolo, illegale, interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue. Deve essere cancellato". Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Ryanair, Eddie Wilson, in una intervista all'ANSA, parlando della parte sul caro voli del decreto del governo che interviene sulle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani, sottolineando che "se non verrà cancellato ci sarà un impatto sull'operatività di Ryanair in Italia".



