Leonardo, 'nuovi contratti per elicotteri in America Latina'

Leonardo "conferma la leadership nel trasporto elicotteristico privato con nuovi contratti in America Latina annunciati al salone Labace 2023",a San Paolo in Brasile, il principale appuntamento per il settore aeronautico nel Sud America. La società lo evidenzia spiegando con una nota, che "Gruppomodena è diventato distributore ufficiale per i modelli di elicottero di Leonardo AW119Kx, AW109, AW169 e AW139 nel mercato civile in Uruguay e Argentina e ha firmato inoltre un contratto per due monomotori leggeri AW119Kx". Inoltre, durante il salone un operatore privato brasiliano ha ordinato un bimotore leggero AW109 GrandNew. Tutti gli elicotteri ordinati a Labace saranno dotati di interni vip personalizzati e saranno impiegati per compiti di trasporto privato e corporate nelle relative aree geografiche." Ancora a Labace "il distributore brasiliano dell'elicottero monomotore di nuova generazione AW09 di Leonardo, Gualter Helicopters (Aero Service Representação), ha firmato contratti per tre unità per trasporto executive con altrettanti operatori privati nel paese. Questi ultimi successi per l'AW09 in Brasile sono stati raggiunti dopo appena due mesi dalla firma dell'accordo di distribuzione tra Leonardo e Gualter Helicopters, che aveva precedentemente firmato contratti preliminari per 20 unità a marzo, dando ulteriore prova del forte interesse del mercato verso il nuovo modello di elicottero".



