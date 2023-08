Il prezzo del gas chiude in netto rialzo e sfiora i 40 euro

Il gas chiude in forte rialzo dopo l'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Eon Leonhard Birnbaum sulla situazione energetica in Europa. Sul prezzo incidono anche i rischi di fornitura del Gnl dopo le ipotesi di sciopero dei lavoratori di alcune strutture in Australia.

Ad Amsterdam le quotazioni concludono le contrattazioni in rialzo del 28,2% a 39,8 euro al megawattora, dopo aver toccato un massimo di giornata a 43,54 euro. Dall'inizio dell'anno il prezzo ha comunque subito un calo complessivo del 47,8 per cento.



