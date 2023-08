La Borsa di Milano amplia il calo, Ftse Mib -2%

Piazza Affari amplia il suo caso, sotto il peso degli ordini in vendita che hanno colpito le banche che pesano circa il 30% dell'indice guida. Il Ftse Mib cede il 2% con Bper che perde il 9,4%, Fincobank l'8,9%, Banco Bpm l'8,2%, Mps il 7,9%, Intesa Sanpaolo il 7,8%, Unicredit il 6,39% e Mediolanum il 4,6 per cento. Meno colpita Mediobanca (-2,2%) forte di un modello di business con una forte componente commissionale dei ricavi che la sostiene anche escludendo la dinamica dei tassi. Non basta la buona intonazione dei titoli dell'energia a sostenere la seduta ma va segnalato il rialzo di Snam (+1,3%), Italgas (+1,4%) ed Hera (+1,6%).



