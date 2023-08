Inps, per nuclei sospesi da Rdc continua assegno unico figli

"Per i nuclei familiari sospesi dalla fruizione del Reddito di cittadinanza non cesserà l'Assegno unico e universale per i figli a carico, di cui viene garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni se sussistono i requisiti previsti dalla legge". Lo comunica l'Inps in una nota, spiegando che, "per le mensilità non coperte da una nuova domanda, la fruizione dell'assegno è garantita in misura piena con accredito sulla carta Rdc e il pagamento avverrà sulla carta per tutte le rate spettanti fino a febbraio 2024".

"Nell'ipotesi di presentazione di una nuova domanda di Assegno unico il pagamento avverrà con le modalità prescelte a decorrere dal mese successivo a quello della domanda", si legge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA